Rave party a San Cataldo, appuntamento per 350 giovani in una masseria. Allontanati dalle forze dell’Ordine

All’appuntamento in una masseria di San Cataldo si sono presentati in centinaia, complice il tam tam sui social e i ‘canali non ufficiali’ usati per promuovere questo tipo di eventi. E quando questa mattina il luogo del rave party è stato raggiunto dalle Forze dell’Ordine gli uomini in divisa ne hanno identificati 350. Non solo, sono stati controllati 40 veicoli e ‘trovati’ anche gli organizzatori della festa non autorizzata.

I fatti

La musica è stata spenta questa mattina, quando la Questura di Lecce, con un servizio di ordine pubblico predisposto, è intervenuta per allontanare i partecipanti al rave-party. C’erano gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, già impegnati nei controlli istituzionali. Sul posto sono state identificate 350 persone, giovani e giovani che avevano raggiunto la marina ieri sera, anche da altre province pugliesi. 40, invece, i veicoli controllati. Anche gli organizzatori sono finiti sotto i riflettori del personale della Squadra Mobile e DIGOS di Lecce.

Tutte le operazioni sono state videoripreze da personale della Polizia Scientifica di Lecce.

La viabilità della zona a cura della polizia locale di lecce che con un equipaggio ha evitato difficoltà nel traffico di affluenza alle spiagge mentre le operazioni di sgombero erano in atto. In corso di identificazione il proprietario della masseria dove i giovani si erano riuniti.