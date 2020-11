862 positivi in provincia di Lecce nel report della Asl. Il numero di casi raddoppia in una settimana

Sono 862 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Appena sette giorni fa, erano 412, e la settimana prima 243. Risulta ormai evidente che la curva dei contagi non ha più un andamento lineare. È scritto nero su bianco nel report della Asl che, ogni settimana, conta le persone che stanno facendo i conti con il Covid19 o che hanno messo alle spalle il virus, ma attendono il risultato negativo del tampone, l’unico strumento disponibile per diagnosticare la presenza o meno del Sars-Cov2. Pesano i focolai, come quello scoppiato al Campo Sosta Panareo, dove i residenti sono stati messi in quarantena in attesa del risultato dei tamponi o a Taurisano che conta più di cento positivi su 12mila anime.

L’aumento, seppur più lento rispetto alle province di Bari e di Foggia colpite maggiormente dalla seconda ondata di Coronavirus, è visibile e lo dimostrano anche i Comuni covid-free, che non hanno mai registrato un caso dall’inizio dell’epidemia che si contano sulle dita della mano. Nel documento a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica, infatti, sono riportati anche i “comuni” contagiati e i borghi che non hanno avuto mai avuto un caso di Coronavirus. Indicato anche il numero dei ricoveri e dei decessi dall’inizio della pandemia, il numero dei Covid-positivi attualmente ricoverati e i tamponi eseguiti.

Proprio a Taurisano sarà attiva da domani, sabato 7 novembre, la postazione di “drive through” in cui il Dipartimento di Prevenzione, grazie anche alla collaborazione di una équipe messa a disposizione dall’Esercito Italiano, avvierà una campagna di screening sulla popolazione locale tramite l’esecuzione di tampone naso faringeo.

La tensostruttura si trova in piazza Unità d’Italia nell’area mercatale ed è aperta dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al sabato. L’esecuzione del tampone avviene previa prenotazione gestita dal Comune di Taurisano.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Alliste 4 casi

Andrano 3 casi

Aradeo 5 casi

Arnesano 5 casi

Botrugno 1 caso

Calimera 5 casi

Campi Salentina 10 casi

Cannole 5 casi

Caprarica Di Lecce 5 casi

Carmiano 6 casi

Carpignano Salentino 11 casi

Casarano 22 casi

Castri’ Di Lecce 4 casi

Castrignano Dei Greci 4 casi

Castrignano Del Capo 4 casi

Cavallino 11 casi

Collepasso 5 casi

Copertino 10 casi

Corigliano d’otranto 16 casi

Corsano 2 casi

Cursi 2 casi

Cutrofiano 14 casi

Diso 4 casi

Galatina 29 casi

Galatone 3 casi

Gallipoli 13 casi

Giuggianello 1 caso

Giurdignano 1 caso

Guagnano 5 caso

Lecce 112 caso

Lequile 5 casi

Leverano 5 casi

Lizzanello 5 casi

Maglie 11 casi

Martano 4 casi

Matino 14 casi

Melendugno 6 casi

Melissano 9 casi

Miggiano 2 casi

Minervino Di Lecce 6 casi

Monteroni Di Lecce 8 casi

Montesano Salentino 8 casi

Morciano Di Leuca 2 casi

Muro Leccese 4 casi

Nardo’ 18 casi

Neviano 2 casi

Nociglia 3 casi

Novoli 6 casi

Ortelle 7 casi

Parabita 4 casi

Patu’ 1 casi

Poggiardo 6 Casi

Presicce-Acquarica 10 casi

Racale 18 casi

Ruffano 15 casi

Salice Salentino 11 casi

Salve 2 casi

Sanarica 1 caso

San Cesario di Lecce 7 casi

San Donato di Lecce 8 casi

Sannicola 3 casi

San Pietro in Lama 4 casi

Santa Cesarea Terme 1 caso

Scorrano 4 casi

Secli’ 3 casi

Sogliano Cavour 4 casi

Soleto 12 casi

Specchia 3 casi

Spongano 6 casi

Squinzano 9 casi

Supersano 9 casi

Surano 1 caso

Surbo 12 casi

Taurisano 112 casi

Taviano 17 casi

Tiggiano 2 casi

Trepuzzi 12 casi

Tricase 23 casi

Tuglie 5 casi

Ugento 21 casi

Uggiano La Chiesa 2 casi

Veglie 10 casi

Vernole 8 casi

Zollino 13 casi

San Cassiano 4 casi

Castro 3 casi

Porto Cesareo 1 caso

Temporanem. Presenti 27 casi

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 862. 141 hanno contratto il virus all’estero. Ecco perché è ancora importante compilare il modulo di auto-segnalazione sul sito della Regione. Lo screening, insieme al prezioso lavoro di contact-tracing, si sta rivelando un’arma fondamentale e determinante per spegnere eventuali focolai. Al momento, sono 75 le persone ricoverate in tutto: 40 sono ricoverati nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 23 presso il DEA e 12 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi.

I comuni con zero contagi

Bagnolo Del Salento, Gagliano Del Capo, Martignano, Melpignano, Otranto, Sternatia.

I comuni covid-free

Sono 2 i comuni con zero contagi dall’inizio della pandemia ad oggi: Alessano e Palmariggi