Covid, 11.473 attuali positivi in provincia di Lecce. I contagi comune per comune

Sono 11.473 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia, contando i salentini che stanno facendo i conti con il virus. Una settimana fa erano 12.977. Quella prima 18.506. I pazienti in Ospedale sono 110, di cui 9 in rianimazione. Sette giorni fa erano 107.

Il numero dei ricoveri è scritto nel documento – a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – in cui è riportata anche la distribuzione dei casi Comune per Comune. Per leggere il report della Asl clicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Alessano 927 casi da inizio pandemia, 98 casi attuali

Alezio 915 casi da inizio pandemia, 56 casi attuali

Alliste 1.024 casi da inizio pandemia, 85 casi attuali

Andrano 628 casi da inizio pandemia, 64 casi attuali

Aradeo 1.220 casi da inizio pandemia, 65 casi attuali

Arnesano 824 casi da inizio pandemia, 80 casi attuali

Bagnolo Del Salento 277 casi da inizio pandemia, 30 casi attuali

Botrugno 406 casi da inizio pandemia, 42 casi attuali

Calimera 1.010 casi da inizio pandemia, 102 casi attuali

Campi Salentina 1.621 casi da inizio pandemia, 142 casi attuali

Cannole 325 casi da inizio pandemia, 29 casi attuali

Caprarica Di Lecce 289 casi da inizio pandemia, 42 casi attuali

Carmiano 2.263 casi da inizio pandemia, 255 casi attuali

Carpignano Salentino 577 casi da inizio pandemia, 64 casi attuali

Casarano 3.249 casi da inizio pandemia, 307 casi attuali

Castri’ Di Lecce 357 casi da inizio pandemia, 43 casi attuali

Castrignano Dei Greci 578 casi da inizio pandemia, 34 casi attuali

Castrignano Del Capo 638 casi da inizio pandemia, 70 casi attuali

Cavallino 2.529 casi da inizio pandemia, 276 casi attuali

Collepasso 891 casi da inizio pandemia, 52 casi attuali

Copertino 3.941 casi da inizio pandemia, 210 casi attuali

Corigliano D’otranto 812 casi da inizio pandemia, 119 casi attuali

Corsano 811 casi da inizio pandemia, 67 casi attuali

Cursi 736 casi da inizio pandemia, 48 casi attuali

Cutrofiano 1.311 casi da inizio pandemia, 95 casi attuali

Diso 300 casi da inizio pandemia, 39 casi attuali

Gagliano Del Capo 664 casi da inizio pandemia, 82 casi attuali

Galatina 3.711 casi da inizio pandemia, 301 casi attuali

Galatone 2.508 casi da inizio pandemia, 110 casi attuali

Gallipoli 3.596 casi da inizio pandemia, 193 casi attuali

Giuggianello 127 casi da inizio pandemia, 11 casi attuali

Giurdignano 334 casi da inizio pandemia, 32 casi attuali

Guagnano 832 casi da inizio pandemia, 74 casi attuali

Lecce 16.742 casi da inizio pandemia, 1.636 casi attuali

Lequile 1.636 casi da inizio pandemia, 159 casi attuali

Leverano 2.360 casi da inizio pandemia, 143 casi attuali

Lizzanello 2.290 casi da inizio pandemia, 311 casi attuali

Maglie 2.195 casi da inizio pandemia, 207 casi attuali

Martano 1.360 casi da inizio pandemia, 110 casi attuali

Martignano 263 casi da inizio pandemia, 56 casi attuali

Matino 1.831 casi da inizio pandemia, 131 casi attuali

Melendugno 1.733 casi da inizio pandemia, 196 casi attuali

Melissano 1.216 casi da inizio pandemia, 70 casi attuali

Melpignano 277 casi da inizio pandemia, 19 casi attuali

Miggiano 545 casi da inizio pandemia, 42 casi attuali

Minervino Di Lecce 597 casi da inizio pandemia, 59 casi attuali

Monteroni Di Lecce 2.681 casi da inizio pandemia, 174 casi attuali

Montesano Salentino 462 casi da inizio pandemia, 48 casi attuali

Morciano Di Leuca 307 casi da inizio pandemia, 36 casi attuali

Muro Leccese 685 casi da inizio pandemia, 71 casi attuali

Nardo’ 4.969 casi da inizio pandemia, 336 casi attuali

Neviano 692 casi da inizio pandemia, 57 casi attuali

Nociglia 248 casi da inizio pandemia, 25 casi attuali

Novoli 1.292 casi da inizio pandemia, 115 casi attuali

Ortelle 285 casi da inizio pandemia, 29 casi attuali

Otranto 940 casi da inizio pandemia, 88 casi attuali

Palmariggi 159 casi da inizio pandemia, 19 casi attuali

Parabita 1.328 casi da inizio pandemia, 86 casi attuali

Patu’ 210 casi da inizio pandemia, 29 casi attuali

Poggiardo 883 casi da inizio pandemia, 79 casi attuali

Presicce-Acquarica 1.526 casi da inizio pandemia, 143 casi attuali

Racale 1.959 casi da inizio pandemia, 101 casi attuali

Ruffano 1.712 casi da inizio pandemia, 212 casi attuali

Salice Salentino 1.416 casi da inizio pandemia, 134 casi attuali

Salve 620 casi da inizio pandemia, 115 casi attuali

Sanarica 249 casi da inizio pandemia, 17 casi attuali

San Cesario Di Lecce 1.528 casi da inizio pandemia, 111 casi attuali

San Donato Di Lecce 1.000 casi da inizio pandemia, 62 casi attuali

Sannicola 802 casi da inizio pandemia, 42 casi attuali

San Pietro In Lama 669 casi da inizio pandemia, 62 casi attuali

Santa Cesarea Terme 333 casi da inizio pandemia, 46 casi attuali

Scorrano 1.504 casi da inizio pandemia, 129 casi attuali

Secli’ 347 casi da inizio pandemia, 41 casi attuali

Sogliano Cavour 566 casi da inizio pandemia, 84 casi attuali

Soleto 816 casi da inizio pandemia, 47 casi attuali

Specchia 777 casi da inizio pandemia, 70 casi attuali

Spongano 502 casi da inizio pandemia, 61 casi attuali

Squinzano 2.356 casi da inizio pandemia, 186 casi attuali

Sternatia 242 casi da inizio pandemia, 22 casi attuali

Supersano 694 casi da inizio pandemia, 83 casi attuali

Surano 199 casi da inizio pandemia, 16 casi attuali

Surbo 3.142 casi da inizio pandemia, 295 casi attuali

Taurisano 2.515 casi da inizio pandemia, 164 casi attuali

Taviano 2.152 casi da inizio pandemia, 147 casi attuali

Tiggiano 420 casi da inizio pandemia, 35 casi attuali

Trepuzzi 2.361 casi da inizio pandemia, 322 casi attuali

Tricase 2.718 casi da inizio pandemia, 314 casi attuali

Tuglie 692 casi da inizio pandemia, 50 casi attuali

Ugento 1.945 casi da inizio pandemia, 154 casi attuali

Uggiano La Chiesa 592 casi da inizio pandemia, 78 casi attuali

Veglie 2.254 casi da inizio pandemia, 125 casi attuali

Vernole 1.078 casi da inizio pandemia, 123 casi attuali

Zollino 267 casi da inizio pandemia, 46 casi attuali

San Cassiano 309 casi da inizio pandemia, 49 casi attuali

Castro 306 casi da inizio pandemia, 29 casi attuali

Porto Cesareo 1.233 casi da inizio pandemia, 71 casi attuali

Temporanem. Presenti 1.390 casi da inizio pandemia, 39 casi attuali

Totali 131687 casi da inizio pandemia, 11473 casi attuali

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 110. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 20 i pazienti in medicina interna. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 9 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 53 in Pneumologia del Dea e 28 nel reparto di Malattie Infettive.