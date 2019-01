In casa della moglie nonostante il divieto di avvicinamento, nei guai 40enne del Burkina Faso

Su di lui pendeva un divieto di avvicinamento alla moglie per maltrattamenti in famiglia, ma i carabinieri lo hanno trovato in casa della donna.

Nella serata di ieri, 29 gennaio, i carabinieri della stazione di Aradeo, guidati dal Maresciallo maggiore Mastrogiovanni Sebastiano, si sono recati presso l’abitazione della 25enne del Burkina Faso per la notifica di un atto giudiziario.

Qui i militari hanno trovato il marito già raggiunto dal divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, per una pregressa indagine relativa a maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, Guebe idrissa, 40enne anch’egli proveniente dal Burkina Faso, ha pensato bene di opporre tenace e violenta resistenza ai militari operanti, provocando anche lievi lesioni ad un vicebrigadiere.

Solo dopo ripetuti tentativi di convincimento, i carabinieri sono riusciti ad ammanettare l’uomo ed arrestarlo così in flagranza di reato per resistenza, violenza e lesioni personali ad un pubblico ufficiale.

Guebe ora si trova nel carcere di Lecce, a disposizione del sostituto procuratore di turno, Roberta Licci.