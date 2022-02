Nasconde in casa oltre 20 kg di droga tra marijuana, hashish, eroina e tre pistole. Si cerca un 27enne

Prosegue senza conoscere sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di consumo, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio antidroga i militari del Nor Sezione Operativa e Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, al termine di una perquisizione di un’abitazione di proprietà di un 27enne resosi irreperibile, dentro il vano di un ripostiglio hanno rinvenuto 19,100 kg di marjiuana; 290 gr di hashish; 978 gr di eroina; una pistola Beretta cal. 6,35, completa di caricatore e 3 cartucce; una pistola Browinig cal. 7,65, completa di caricatore e 7 cartucce; una pistola Beretta Gardone cal. 9 corto, completa di caricatore cartucce; 1 caricatore per pistola vuoto; 214 cartucce di vario calibro; 2 bilancini di precisione; materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti.

Sono in corso le indagini per individuare la provenienza delle armi e delle munizioni. La droga è stata avviata ad analisi di laboratorio.