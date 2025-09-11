Accoltella il padre dopo la lite e poi fugge, 38enne ricercato a Ugento

Una violenta lite familiare per motivi economici è sfociata in una grave aggressione nella notte a Ugento. Un uomo di 38 anni avrebbe infatti accoltellato il padre all’interno della loro abitazione, per poi darsi alla fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un’accesa discussione. Il figlio avrebbe chiesto del denaro al padre, che però si sarebbe rifiutato di darglielo. Il diniego ha scatenato la reazione violenta del 38enne, che ha impugnato un coltello e ha ferito il genitore.

Subito dopo l’aggressione, si è allontanato dall’abitazione, facendo perdere le proprie tracce. Il padre, ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Panico” di Tricase.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e rintracciare l’uomo.