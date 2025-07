Esce per andare in campagna e scompare, ore di ansia per una famiglia di Collepasso

Sono ore di preoccupazione a Collepasso, con il fiato sospeso per la scomparsa di Donato Negro, 89 anni, svanito nel nulla da sabato 12 luglio. Secondo una prima ricostruzione l’anziano, molto conosciuto in paese, è uscito di casa come ogni giorno per recarsi in campagna, ma da quel momento di lui si sono perse le tracce. Da allora, nessuno lo ha più visto.

Secondo quanto riferito dalla figlia, Donato è uscito intorno alle 8:30 a bordo del suo Ape Piaggio di colore verde, senza portare con sé il cellulare. Al momento dell’allontanamento indossava una camicia bianca a righe e pantaloncini blu.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando l’anziano non ha fatto ritorno a casa per il pranzo, come era solito fare. Dopo averlo cercato a lungo senza esito, la figlia ha bussato alla porta dei Carabinieri della stazione locale per sporgere denuncia e ha lanciato un appello sui social. In poche ore si è attivata una vera e propria catena di solidarietà. Mentre volontari, Protezione Civile, unità cinofile stanno battendo a tappeto le zone dove potrebbe essere andato, online il post è diventato virale, ma le ricerche, finora, non hanno prodotto esiti concreti. Alcune segnalazioni giunte alla Protezione Civile si sono rivelate infondate.

Nel pomeriggio di sabato si era diffusa una notizia che aveva fatto sperare nel lieto fine: un uomo con lo stesso nome era stato ricoverato presso l’ospedale di Gallipoli. Purtroppo si è trattato solo di un caso di omonimia.

Tutte le piste vengono vagliate, ma nessuna ha condotto ancora a Donato. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, grazie all’impegno di numerosi cittadini, forze dell’ordine e volontari. La speranza resta viva, alimentata dalla forza della solidarietà e dall’unità di una comunità che non si arrende.

Intanto, l’appello continua a circolare sui social: chiunque abbia visto qualcosa, anche il più piccolo dettaglio, è invitato a contattare il numero 347/5118296 o rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.