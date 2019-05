A bordo di un’Ape 50 rubata un mese prima: 55enne di Taurisano finisce in cella

Nella serata di ieri, a Taurisano, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza della Corte di Appello di Lecce, traendo in arresto per il reato di “ricettazione” Carangelo Vittorio, classe, ’64, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo lo scorso 26 aprile, era stato controllato dai militari in via Milazzo a bordo di un Piaggio Ape 50 provento di furto avvenuto a Ruffano un mese prima, a danno di un 68enne.

Dopo la denuncia dei Carabinieri, quindi, l’Ufficio di Sorveglianza ha revocato le misure: espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” di Lecce.