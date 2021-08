Rifiuti su spiaggia e vegetazione, lo spettacolo indecoroso per i visitatori in zona Le Cesine e marine di Lecce

Sono tantissime le meraviglie che il Salento offre ai molti turisti che ogni anno scelgono il Tacco dello Stivale per trascorrere le loro vacanze immersi nella natura. Sole, mare e spiagge da fare invidia a tante altre destinazioni estere. Se non mancano le bellezze naturali che tolgono il fiato ai visitatori, alle volte i turisti si trovano davanti ad uno spettacolo tutt’altro che gradevole.

Giungono in redazione alcune segnalazioni di inciviltà: sulla spiaggia nella zona de Le Cesine, delle marine di Lecce e quelle di Vernole, la sabbia è ricoperta di rifiuti abbandonati, lasciati lì da visitatori per nulla attenti al rispetto dell’ambiente. Bottiglie di birre, buste di plastica e resti di picnic e scampagnate inquinano i meravigliosi paesaggi del Salento, certamente non un buon biglietto da visita per i turisti. Ad essere inquinata, inoltre, è la vegetazione nei pressi della spiaggia, piena di rifiuti di ogni sorta.

Una vera e propria discarica a cielo aperto è lo scenario che attende chi decide di andare al mare in quelle zone (e, purtroppo, non solo). Eppure, si tratta di una spiaggia dall’altissimo potenziale turistico. Sta all’attenzione di tutti rispettare l’ambiente ed il patrimonio naturalistico del territorio, con la speranza che le amministrazioni comunali possano intervenire e fare fronte a tanta inciviltà.