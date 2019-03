Rifiuti abbandonati a Lequile: alcuni ‘indizi’ potrebbero rivelare il nome degli “sporcaccioni”

Grazie ad una segnalazione, giunta a chi di dovere, è stata scoperta una vera e propria discarica a cielo aperto. L’ennesimo immondezzaio che non solo “sporca” le strade del Salento, più o meno frequentate, ma inquina l’ambiente e vanifica gli sforzi fatti da chi tenta di proteggerlo adottando comportamenti virtuosi.

Non tutti hanno rispetto. Lo dimostra il fatto che sia stata una giornata impegnativa, quella di oggi, per Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Lecce e gli Operatori Ambientali del N.O.G.R.A. che, insieme alla Polizia Locale di Lequile e agli Operatori Ecologici di Ecotecnica, hanno controllato un sito, dove erano stati abbandonati numerosi rifiuti. Ne hanno trovati in quantità gli uomini in divisa che sono andati a colpo sicuro dopo la segnalazione di qualche cittadino, probabilmente stanco di certe ‘cartoline’ che offendono il paesaggio.

Non solo controlli. Diversi sono stati gli elementi ritrovati sul posto, ora al vaglio della Polizia Locale e delle Guardie Ecologiche Volontarie, che potranno portare all’identificazione degli autori dell’insano gesto. Chi ha gettato la spazzatura pensando di farla franca potrebbe insomma avere le ore contate.