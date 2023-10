Forti raffiche di vento nel Salento, a Lecce rimossi rami pericolanti

Non c’è stato alcun danno e neanche feriti, per fortuna, ma sarebbe potuta andare diversamente.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, a causa del forte vento che in queste ore sta colpendo il Salento, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, sono stato chiamati a compiere due interventi nel capoluogo a causa di rami pericolanti degli alberi.

Nello specifico, con il supporto di un’autoscala, i Caschi Rossi si sono recati dapprima in Via Tafuro poco dopo le 16.00, per poi intervenire circa un’ora dopo in Via Guarini.

Gli uomini di “Viale Grassi”, giunti sul posto, hanno provveduto dapprima a spostare alcune autovetture che si trovavano in sosta sotto le piante, per poi procedere alla rimozione dei rami.

L’operazione ha evitato che si venissero a creare danni a cose o persone.