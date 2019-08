Irregolari e con precedenti, dieci stranieri rimandati in patria

Alle spalle aveva numerosi precedenti penali per rapina, furto, evasione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e, per finire, anche spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo, era irregolare sul territorio nazionale e per questo su di lui pendeva un ordine di abbandonare il territorio nazionale, mai rispettato. Nella mattinata di ieri, un 22enne gambiano, Y.B. le sue iniziali, è stato rintracciato dalla Polizia che gli ha nuovamente notificato un nuovo provvedimento di espulsione. Non solo, il giovane extracomunitario è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per Rimpatri (CPR) di Caltanissetta – Pian del Lago da dove, ultimate le procedure di identificazione consolare, verrà rimpatriato.

Il 1° agosto, invece, è stato accompagnato presso il Centro per i Rimpatri di Torino un cittadino marocchino pluripregiudicato che, dopo aver scontato una condanna a 6 anni per traffico di stupefacenti, è stato espulso. È ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel mese di luglio, infine, altri 6 cittadini stranieri irregolari, tutti con precedenti penali, sono stati accompagnati presso i Centri per il Rimpatrio dislocati sul territorio nazionale in attesa del ritorno nelle rispettive patrie. Sempre nel mese di luglio, un cittadino kosovaro è stato accompagnato direttamente in patria ed un cittadino albanese è stato espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

Sono i risultati della costante attività degli Agenti della sezione rimpatri della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce che, con l’intensificarsi del numero di rintracci di stranieri irregolari sul territorio della Provincia, ha permesso di monitorare con maggiore efficacia il fenomeno delle presenze irregolari sul territorio.