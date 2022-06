Violenta rissa a Torre dell’Orso: quattro feriti, uno in codice rosso

Quattro ragazzi feriti, uno accompagnato in codice rosso in Ospedale. È il bilancio della rissa scoppiata nel cuore della notte a Torre dell’Orso. L’orologio aveva da poco segnato le 2.00, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lecce sono intervenuti nella marina di Melendugno, dove era stata segnalata una violenta lite.

Difficile dire il numero esatto delle persone coinvolte, come i motivi che hanno scatenato la discussione, sfociata nel sangue. Durante il parapiglia i toni hanno cominciato a scaldarsi fino a quando non sono spuntati dei coltelli. Necessario, quindi, l’intervento delle ambulanze del 118 che hanno accompagnato i malcapitati in Ospedale. Per uno di loro è scattato il codice rosso.

Le indagini sono ancora in corso per risalire ai motivi che hanno scatenato la violenza e per identificare eventuali altri partecipanti.