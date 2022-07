Scoppia la rissa in un bar di Santa Maria di Leuca, ferite due ragazze

La rissa scoppiata nel cuore della notte davanti ad un bar di Santa Maria di Leuca si è conclusa con una corsa in Ospedale per due ragazze rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, ma il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, quattro persone, al momento senza ‘nome’, si sono presentate davanti al locale che si affaccia su piazza Savoia e hanno creato il panico, rovesciando i tavoli e le sedie del bar. Qualche oggetto scaraventato alla cieca ha colpito le due ragazze, ferendole. Una ha riportato un trauma cranico, per questo è stata accompagnata all’Ospedale Cardinal Panico di Tricase per le cure del caso.

L’orologio aveva da poco segnato le 4.00, quando sui numeri di emergenza sono giunte diverse telefonate per segnalare il parapiglia. Nel giro di pochi minuti, la piazza è stata illuminata dalle sirene delle Forze dell’Ordine a cui ora sono affidate le indagini per ricostruire l’accaduto. Così, dalle prime testimonianze raccolte, più che una rissa scoppiata per futili motivi, sembra essere davanti ad un vero e proprio raid, una spedizione punitiva, come se ci fosse un conto in sospeso da chiarire.

Prima dell’arrivo degli uomini in divisa molti dei presenti – si parla di una cinquantina di giovani che affollavano la piazza – sono fuggiti. Anche gli aggressori si sono allontanati in tutta fretta, pare su un’auto scura di grossa cilindrata.