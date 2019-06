In sei alla guida in stato di ebbrezza, due dopo aver assunto cocaina. Scatta il ritiro della patente

Nella nottata appena trascorsa a Lecce in piazza A. Rizzo, nell’ambito della campagna nazionale rivolta al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, la Sezione di Polizia Stradale di Lecce ha intensificato i controlli con l’impiego di un considerevole numero di pattuglie.

Tali dispositivi sono stati effettuati da sei operatori, insieme al personale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato.

L’accertamento dell’eventuale alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool è avvenuta con precursori ed etilometri in uso agli agenti.

L’attività di accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti dovuta all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti si è svolta utilizzando test qualitativi monouso per la ricerca di tracce di droghe nella saliva dei conducenti. I controlli sono avvenuti a bordo di un mezzo idoneo per eseguire con la dovuta riservatezza le analisi con apparecchi portatili, a lettura automatica e con stampa del risultato, su campioni di saliva prelevati, in modo non invasivo, direttamente sulla strada. Naturalmente il prelievo di ogni campione biologico da sottoporre ad analisi nell’apparecchiatura è stato svolto a cura del personale medico-sanitario della Polizia di Stato.

In caso di esito positivo dei test rapidi di screening, ulteriori aliquote di campioni di saliva prelevate, con le garanzie medico-legali richieste dalla vigente normativa, sono stati trasportati presso il Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, dove verranno analizzati con metodiche di secondo livello di elevata precisione ed affidabilità. In caso di esito positivo dell’esame di conferma, la Sezione Polizia Stradale di Lecce procederà alla contestazione dell’illecito di cui all’art. 187 C. d. S., alla trasmissione della patente di guida alla Prefettura competente e al sequestro del veicolo finalizzato alla successiva confisca qualora il trasgressore risultasse anche proprietario del veicolo.

Nel corso del servizio, 135 conducenti sono stati sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata; i conducenti positivi al precursore sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro.

Sei sono stati quindi i conducenti risultati positivi agli accertamenti alcolemici per i quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione; un conducente è risultato essere neopatentato.

Inoltre due conducenti sono risultati positivi anche ai test di screening degli stupefacenti (per aver assunto cocaina) che, in caso di conferma della positività attraverso le analisi di verifica di laboratorio, saranno denunciati per guida sotto l’influenza di stupefacenti.

Si è proceduto inoltre al ritiro di sette patenti di guida e alla sospensione della circolazione di tre veicoli per non essere stati sottoposti alla revisione periodica.

Sono state contestate inoltre 10 violazioni per violazioni al Codice della Strada. Sono stati decurtati 65 punti.

Inoltre, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sia in città che in provincia, personale della Polizia di Stato nella fine settimana ha tratto in arresto D.R.C. di Cerfignano 42enne in ottemperanza all’ordine emesso dall’Ufficio di Sorveglianza della Circoscrizione di Lecce e Brindisi per reati in materia di sostanze stupefacenti e denunciato: tre persone di Maglie per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni; un cittadino marocchino N.E.M. 54enne perchè inottemperante dell’Ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale a seguito di Provvedimento di Espulsione e C.M. di Lecce 47enne, attualmente detenuto agli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti, per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.