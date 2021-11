Macabra scoperta nelle campagne di Casarano, trovato il corpo quasi mummificato di una donna

Tanti gli interrogativi dopo il ritrovamento del cadavere di una donna a Casarano. Il corpo, in avanzato stato di corificazione, un processo naturale simile alla mummificazione, era in una campagna che si affaccia su via Comunale Formica, non lontano della zona industriale e dall’ex fabbrica della Filanto. Dopo la macabra scoperta è scattato l’allarme.

L’orologio aveva da poco segnato le 11.00, quando sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e del nucleo investigativo di Lecce che hanno dato il via alle indagini per ricostruire l’accaduto, ma soprattutto per dare un nome a quel corpo senza vita.

Il pubblico ministero di turno, raccolte le prime informazioni, ha acconsentito al trasferimento della salma, traportata nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” in attesa dell’autopsia, che sarà affidata al medico legale Alberto Tortorella. L’esame potrebbe dare le prime risposte.

È stato il proprietario del terreno a chiedere aiuto. Ascoltato dai militari, ha raccontato che non passava dal terreno da molto tempo, qualche mese almeno. La morte della donna risalirebbe almeno a sei mesi fa, stando alla prima ispezione del cadavere in loco. Ma chi era? Non sembra siano state fatte denunce di scomparsa nelle ultime settimane. E ancora perché si trovava o è stata abbandonata lì?

Le uniche cose certe, al momento, sono che si tratta di una donna, forse straniera di mezza età. Non sarebbero stati notati sul corpo segni evidenti di violenza, il che escluderebbe un’aggressione. Ma si tratta solo di supposizioni. Bisognerà mettere insieme tutti i pezzi per risolvere il giallo e scoprire l’identità della donna misteriosa.