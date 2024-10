Ritrovata la 15enne scomparsa a Nardò, sta bene

Dopo giorni di ansia, paura e incertezza le ricerche della 15enne scomparsa a Nardò si sono concluse con un lieto fine. La ragazzina, che si era allontanata dalla sua abitazione il 15 ottobre lasciando la famiglia senza risposte, è stata ritrovata nella cittadina, non lontano dall’oratorio della chiesa di San Gerardo, in periferia. Sta bene, anche se restano da capire i motivi che l’avrebbero spinta a sparire nel nulla. Pare, ma si tratta solo di indiscrezioni da confermare, che la 15enne si sia allontanata con un ragazzo di qualche anno più grande. I genitori, preoccupati, aveno bussato alla Porta delle Forze dell’ordine per denunciare l’accaduto, facendo scattate le ricerche. L’ultima volta che l’avevano vista indossava un cappotto e delle scarpe da ginnastica.

La foto con la descrizione della ragazza era stata diffusa dal coordinamento provinciale della Protezione civile e dall’Associazione Penelope che avevano lanciato un appello sui social per invitare chiunque a chiamare il numero unico di emergenza in caso di avvistamento. Dopo giorni di ricerche a tutto campo, è stata trovata grazie all’attività dei poliziotti del locale Commissariato che sono riusciti a mettersi in contatto con lei.

Come detto, 15enne sta bene e, stando alle prime informazioni, sembra che in questi giorni non si sia mai allontanata da Nardò. Del caso se ne sta occupando la Procura dei Minori.