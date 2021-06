Pistole e munizioni nella borsa “nascosta” in campagna, la trova un pensionato che chiama i Carabinieri

La sorpresa è stata tanta quando sbirciando nella borsa che un pensionato aveva trovato in campagna, i Carabinieri della stazione di Nociglia hanno scoperto un piccolo arsenale. Nella sacca in stoffa nascosta in un terreno a Spongano di proprietà di un imprenditore agricolo, c’erano pistole e munizioni. Coperta sotto alcune lastre di eternit, ma non da passare inosservata visto che è stata notata da un pensionato che ha subito chiamato gli uomini in divisa.

Quando i militari si sono precipitati sul posto per verificare la segnalazione hanno “svelato” il contenuto della borsa in stoffa che custodiva una pistola a tamburo calibro 22 monocolpo; una pistola lanciarazzi calibro 22 senza matricola, una pistola calibro 9 di fabbricazione svedese. E ancora due fondine in pelle, rispettivamente di colore nero e marrone. E le munizioni: 88 proiettili calibro 22, 64 proiettili calibro 22 a salve. Termina la lista un munizionamento calibro 22 a salve già esplose per un totale di 12.

Tutto sottoposto a sequestro. Ora bisognerà capire se e quando le armi siano state usate e anche chi le ha nascoste nel terreno forse non pensando che sarebbero state ritrovate. Le indagini sono cominciate.