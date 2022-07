Disperso in mare, viene trovato alcune ore dopo da un peschereccio. Brutta avventura per un Sub 60enne

Brutta avventura nella nottata appena trascorsa per un sub disperso in mare, ma ritrovato sano a salvo.

L’uomo, un 60enne di Racale, si era immerso, in compagnia di un’altra persona, ma di lui si erano perse le tracce nella marina di Alliste, in Località Capilungo.

Un amico, non vedendolo tornare, ha quindi lanciato l’allarme e alle 2 di notte hanno preso il via le ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera di Gallipoli. La macchina dei soccorsi, ha visto impegnati i mezzi navali della Capitaneria di Porto della “Città Bella” e un nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco.

Alle 05.30, il lieto fine, quando, un peschereccio di Gallipoli ha ritrovato ad un miglio dalla costa il pescatore subacqueo

Il 60enne in buone condizioni, è stato sbarcato nel porto della “Perla dello Jonio” e affidato alle cure dei sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.