Esce dall’abitazione e non fa più ritorno, 66enne ritrovato grazie al fiuto del cane Marley

Nella nottata appena trascorsa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono stati attivati, su richiesta della Prefettura e su segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Campi, per un intervento di ricerca di una persona.

L’allarme è scattato intorno alle ore 00:20, a seguito della denuncia relativa alla scomparsa di un uomo di 66 anni, affetto da problemi fisici e psichici e sottoposto a terapia farmacologica. L’uomo, uscito dalla propria abitazione nel pomeriggio per recarsi in chiesa, non aveva fatto ritorno a casa.

I Caschi Rossi, hanno avviato le operazioni di ricerca con l’impiego delle unità cinofile e di squadre a terra; acquisite le informazioni dai militari dell’Arma, sono state pianificate le attività di ricerca – anche mediante l’apporto di personale qualificato nell’utilizzo e nell’analisi delle informazioni topografiche e di geolocalizzatori – che hanno indirizzato la ricerca in un parco, nei pressi della chiesa, luogo abitualmente frequentato dall’uomo.

Grazie all’intervento di Marley, unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Lecce, è stato individuato a terra nei pressi di un albero, in condizioni discrete. Sul posto è stato immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che ha prestato soccorso con il supporto del personale presente.

L’intervento si è concluso con esito positivo intorno alle ore 03:30.