Incubo finito per i familiari del 73enne scomparso. Ritrovato ieri sera a Strudà

Sono state ore di vera e propria apprensione quelle vissute dai familiari di Venerino Giannotta, il 73enne di Barbarano del Capo, frazione di Morciano di Leuca, scomparso nella mattinata di ieri, fortunatamente, le ricerche hanno dato i loro frutti e l’uomo è stato ritrovato.

A rintracciarlo gli agenti di Polizia Locale di Vernole a Strudà dove il 73enne era giunto a bordo della propria autovettura con la quale si era allontanato dalla sua abitazione. Giannotta è stato poi visitato dai sanitari del 118 ed è stato giudicato in buone condizioni.

Nzino, come è conosciuto in paese, ripetiamo, si era allontanato alle prime ore del mattino, senza documenti e cellulare e nel primo pomeriggio, non vedendolo tornare a casa i familiari hanno prontamente lanciato l’allarme. Immediatamente sono partite le ricerche e in campo sono scesi anche i Vigili del Fuoco con i cani utilizzati per la ricerca delle persone scomparse.

Fortunatamente a distanza di alcune ore il 73enne è stato ritrovato sano e salvo.