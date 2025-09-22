La Polizia di Stato ritrova nelle campagne di Martano un 90enne smarrito

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato un anziano di 90 anni che si era smarrito per le campagne di Martano e per il quale si erano già mobilitate tutte le forze dell’ordine.

Nello specifico, alle ore 20:00 circa, una volante della Questura di Lecce si è recata a Martano per partecipare alle ricerche dell’uomo.

Verso le ore 22.45, percorrendo alcune vie della periferia della cittadina, gli agenti dopo aver interpellato alcuni cittadini, hanno saputo che questi avevano udito dei gemiti provenire da una strada sterrata in direzione della campagna.

E così i poliziotti dopo aver individuato il punto esatto dal quale le persone avrebbero udito i lamenti, percorrevano la strada sterrata e poco dopo, tra la vegetazione, gli operatori rintracciavano l’anziano che in stato di ipotermia, disorientato ma cosciente.

Lo stesso veniva avvolto da una coperta consegnata da alcuni cittadini e adagiato all’interno della vettura di servizio, in attesa di personale sanitario per i più accurati controlli dei paramenti vitali.

Subito dopo sono sopraggiunti i sanitari del 118, che, dopo i controlli del caso, lo hanno dimesso

Il 90enne è stato accompagnato presso la propria abitazione a Martano e riaffidato alle cure dei familiari.