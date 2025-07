Ritrovato l’anziano scomparso da sabato, lieto fine a Collepasso

Si è conclusa con un abbraccio e un sospiro di sollievo la vicenda di Donato Negro, l’89enne di Collepasso scomparso da sabato mattina. L’anziano è stato ritrovato, visibilmente provato, nelle campagne di Taurisano.

Le ricerche erano scattate quando la figlia, preoccupata, aveva bussato alla Caserma dei Carabinieri per raccontare di non aver più notizie del padre. L’uomo, come tutte le mattine, al volante del suo mezzo a tre ruote era uscito per raggiungere la campagna, dove trascorre gran parte del suo tempo. Ma a casa, dove era atteso per il pranzo, non era più tornato. Da quel momento si è messa in moto una macchina straordinaria, che ha coinvolto la comunità di Collepasso, volontari, Protezione Civile, forze dell’ordine, droni e persino un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Una pista concreta è arrivata questa mattina, quando i Carabinieri della Compagnia di Casarano, hanno ritrovato il suo Ape Piaggio verde in una campagna di Taurisano, in contrada Carcarone. Setacciando la zona, gli uomini in divisa hanno rintracciato anche l’anziano,poco distante dal veicolo. Stanco, disorientato, ma vivo. L’89enne è stato consegnato nelle mani del personale del 118, giunti sul posto per le prime cure del caso.

Secondo quanto ricostruito, Donato aveva l’abitudine di recarsi ogni giorno nei suoi terreni seguendo lo stesso percorso. Sabato mattina, forsa a causa di alcuni lavori lungo la strada, era stato “costretto” a una deviazione rispetto al suo tragitto abituale. Da quel momento il nulla.

Le ricerche sono andate avanti sensa sosta, indirizzate da alcune segnalazioni, una confermata da una telecamera di sorveglianza che aveva ripreso l’Ape mentre si allontanava in direzione Ruffano. Tutti indizi che hanno tenuto accesa la speranza, fino all’esito tanto atteso.

In un’epoca in cui spesso si parla di solitudine e indifferenza, questa vicenda ha mostrato il volto migliore del Salento: quello della solidarietà, di una comunità che non ha mai smesso di cercare e sperare.