Ritrovato a Trepuzzi il cadavere di un uomo lungo i binari della stazione

Una macabra scoperta ha scosso la comunità di Trepuzzi nella serata di ieri, quando il cadavere di un uomo ridotto in più parti è stato rinvenuto sui binari della stazione ferroviaria.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 21:30 da un giovane seduto su una panchina, il quale ha notato i resti umani e ha immediatamente avvisato le autorità.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i primi rilievi. Le indagini, finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sono state affidate alla Polizia Ferroviaria.

Al momento, non si sa se si si trattato di un gesto volontario o di un investimento. Tuttavia, solo l’analisi approfondita delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona potrà fornire risposte certe e chiarire la natura dell’evento.

Le indagini sono in pieno corso e gli inquirenti stanno lavorando per identificare la vittima e per far luce su tutti gli aspetti di questa tragica vicenda