Un fucile a canne mozze nascosto nel muretto a secco, misteriosa ‘scoperta’ nelle campagne di Trepuzzi

Misterioso ritrovamento nelle campagne di Trepuzzi. Gli uomini in divisa si trovavano in località “Masseria Nuova” per un servizio di controllo a casolari e masserie abbandonate, quando si sono imbattuti in un fucile doppietta, a canne mozze, calibro 12.

Era nascosto all’interno di un muretto a secco in una campagna di proprietà di una persona che non ha mai avuto guai con la giustizia. Incensurata, insomma.

Luogo a parte, il fucile aveva la matricola abrasa. L’arma è stata sottoposto sequestro, ma le indagini sono in corso per tentare di risalire all’identità della persona che lo ha lasciato lì, pensando di tenerlo lontano da occhi indiscreti.

Nelle campagne di Carpignano salentino, invece….

Altra “scoperta” a Carpignano salentino, anche se diversa. Qui, i Carabinieri della stazione forestale di Otranto hanno notato degli interventi “non autorizzati” su di un fabbricato rurale, in una zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico. Erano stati realizzati senza i titoli abilitativi e in difformità alla segnalazione certificata di inizio attività presentata presso l’ufficio tecnico.

Nello specifico, era stato realizzato un allargamento del piazzale antistante la struttura preesistente, con un innalzamento del piano di calpestio. E la realizzazione di tre vani tecnici, di cui due interrati.

Alla fine il proprietario, un 40enne residente a Martano – C.A. (queste le sue iniziali) –è stato deferito in stato di libertà.