Esce in mare per un’immersione, ma non ritorna. Ritrovato nella notte sub 60enne

Sono state ore di apprensione quelle vissute dai familiari di un sub 60enne di Porto Cesareo, uscito in mare e di cui non si avevano più notizie. Fortunatamente la vicenda è finita con un lieto fine e tanta paura.

Nella mattinata di ieri, infatti, l’uomo, Roberto Paladini era uscito con la propria imbarcazione per compiere un’immersione, ma con il trascorrere del tempo non aveva dato più notizie di sé. Non vendendolo tornare la famiglia ha lanciato l’allarme e immediatamente è partita la macchina delle ricerche.

Nel pomeriggio, l’imbarcazione con la quale era uscito è stata ritrovata a diverse miglia a largo della località rivierasca, ma di lui nessuna traccia.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Guardia Costiera di Bari, hanno visto impegnati i mezzi navali della Guardia Costiera di Gallipoli, un diving locale, un mezzo aereo dell’Aeronautica Militare e un nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco, che però non è stato impiegato.

Per fortuna il sub è stato ritrovato intorno alle 23.40 da un gruppo di pescatori a bordo di un’imbarcazione a largo di Sant’Isidoro, che lo hanno fatto salire sul natante, per poi condurlo presso il Porto di Santa Caterina.

Il 60enne è apparso in buone condizioni di salute, ma una volta sulla banchina è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.