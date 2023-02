Sicurezza del personale medico negli ospedali salentini, svolto un vertice in Prefettura

Si è svolta nella giornata di oggi in Prefettura una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione del Direttore Generale della Asl, per fare il punto della situazione sulle tematiche riguardanti la sicurezza di Medici ed Infermieri.

Sono intervenuti ai lavori anche il Direttore del 118, il Presidente dell’Ordine dei Medici e il Presidente dell’Ordine degli Infermieri, oltre al Vice Sindaco della città capoluogo ed il Vice Presidente della Provincia entrambi componenti permanenti del Comitato.

Nel corso della riunione si è preso atto che, pur non raggiungendo un livello di criticità particolare, il quadro della situazione necessita di interventi da realizzare nel breve periodo presso le Guardie Mediche e i Pronto Soccorso, con misure che aiutino a stemperare lo stato di esasperazione di pazienti e familiari, talvolta in attesa per ore di intervento in codice bianco o verde.

Il Direttore Generale di “Via Miglietta” Stefano Rossi, insieme ai partecipanti, ha condiviso l’opportunità di attivare immediatamente un sistema “tagliacode” che aiuterà nella redistribuzione dei pazienti nei diversi Pronto Soccorso della provincia; inoltre sarà attivato un servizio di accoglienza all’esterno dell’area triage con una figura di collegamento che informi sui tempi di attesa e ascolti i cittadini in coda.

Ugualmente fondamentali saranno gli ausili tecnologici per i servizi di continuità assistenziale (Guardie Mediche), quali l’installazione di sistemi di videosorveglianza da attivare in caso di necessità e il potenziamento delle linee telefoniche “punto a punto” con le sale operative delle Forze dell’Ordine, come già avviene per il servizio 118.

Inoltre i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, oltre ad assicurare disponibilità nel supporto tecnico in materia di strumenti di difesa passiva – strutturali o tecnologici, hanno dato ampia collaborazione per l’attivazione immediata di interlocuzioni con i presidi di Guardia Medica presenti nei comuni della provincia e per la programmazione di iniziative di formazione/sensibilizzazione del personale sanitario e delle guardie giurate.

Con riguardo agli interventi pianificati, i Presidenti degli Ordini dei Medici e degli Infermieri si sono impegnati a informare gli iscritti svolgendo, altresì, un’azione di sensibilizzazione sull’importanza di denunciare formalmente o anche segnalare alle Forze di Polizia eventuali motivi di allarme.