Roca, macabro ritrovamento in acqua: dopo il piede sugli scogli, un sacco pieno di ossa

Si infittisce il mistero di Roca dove oggi è stato ritrovato un sacco di plastica nero al cui interno si trovano delle ossa. Una macabra scoperta che si aggiunge al ritrovamento di un piede in stato di decomposizione avanzato, scoperta che ha messo in moto la macchina delle indagini sulla località marittima di Melendugno.

Ad accorgersi del sacco sul fondale marino sono stati i bagnanti che hanno immediatamente inviato una segnalazione alle autorità competenti. Sul posto, dunque, nella mattinata di oggi, si sono precipitati Vigili del Fuoco, una motovedetta della Capitaneria di Porto e i Carabinieri.

Un campanello di allarme doppio che ha fatto scattare le ricerche in mare di altri sacchi come quello rivenuto stamattina o altri resti umani, come il piede rinvenuto nei giorni passati. Solo le indagini, ora, potranno fare chiarezza sui ritrovamenti macabri di questi giorni che hanno reso la marina di Melendugno teatro di orrori.