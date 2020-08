Roca Vecchia, scontro frontale all’incrocio tra un’auto e uno scooter: in ospedale un 31enne

Attimi di paura oggi pomeriggio per un giovane alla guida di uno scooter che si è scontrato con un’auto. A fare da scenario allo scontro frontale è stata Roca Vecchia, all’incrocio di Via A. Vespucci. Il 31enne alla guida dello scooter ha riportato ferite multiple ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Erano le 16:30 circa quando l’incidente è avvenuto. A bordo dell’auto, una Golf nera un ragazzo ed una ragazza, una giovane coppia, intenti ad andare al mare durante uno degli ultimi weekend d’estate. È proprio durante la svolta verso il mare che lo scontro è avvenuto ed hanno preso lo scooter che, invece, proveniva da Torre dell’Orso.

Per fortuna il giovane alla guida dello scooter aveva il casco che ha limitato i danni subito dall’impatto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 che hanno portato il 31enne al “Vito Fazzi” di Lecce, in codice giallo. Per fortuna le sue condizioni non sembrerebbero gravi, anche se ha riportato ferite multiple.

Intanto, sul luogo dell’incidente si sono recati anche gli agenti della Polizia Locale di Melendugno per fare i rilievi del caso.