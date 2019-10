Rubano il portafogli dimenticato da un cliente al distributore di benzina. Le telecamere riprendono tutto, in due nei guai

Potenza delle telecamere che mai come in una stazione per il rifornimento di carburante sono attive…

È andata così male a due salentini, L. A. A., (queste le inziali del suo nome), 24 enne di Lecce e L. A. D., 47 anni, nato a Vernole ma residente San Cesario di Lecce. I due, il 9 settembre scorso, pensarono bene di rubare il portafogli lasciato distrattamente da un cliente di un distributore situato sulla tangenziale est del capoluogo.

L’uomo recatosi a fare benzina poggiò il portafogli sulla colonnina ma finito il rifornimento lo dimenticò. Troppo tardi quando si accorse della sbadataggine compiuta. Tornato al self service non trovò più nulla e si rivolse così ai Carabinieri della Stazione di Cavallino.

Facile per gli uomini dell’Arma, grazie all’ausilio delle telecamere, risalire ai due ladri che avevano preso il portafogli senza preoccuparsi di restituirlo con all’interno le banconote e i documenti.

I due sono stati così deferiti in stato di libertà a seguito di denuncia per furto.