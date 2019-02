Profanato il cimitero di Squinzano, rubate nella notte le immagini religiose delle cappelle

Predatori di tombe in via Maria Manca a Squinzano. Nella notte del 13 febbraio, dei ladri si sarebbero intrufolati nel cimitero del comune leccese a caccia di “ricchezze” nascoste. Non sono stati intimoriti dall’atmosfera malinconico delle tombe non illuminate. L’obiettivo era quello di rubare delle lastre metalliche che raffiguravano immagini religiose. Le lastre sono state trafugate dalle cappelle di tre privati, rispettivamente di 53, 68 e 74 anni.

Il valore effettivo della refurtiva non è ancora stato quantificato, sicuramente inestimabile dal punto di vista affettivo per i proprietari. Purtroppo per loro il danno non sarà coperto da nessuna assicurazione.

I Carabinieri della Stazione di Squinzano hanno dato il via alle indagini per rintracciare gli ignoti. La ricerca non potrà contare su eventuali riprese, data la mancanza di telecamere di videosorveglianza. Le vittime del furto dovranno aspettare che gli uomini in divisa acciuffino i criminali per rivedere le immagini a loro care.