Carmiano, rubato il bue del presepe in piazza. La Pro loco invita i ladri a restituirlo

Luminarie, alberi e presepi ricordano che il Natale è ormai alle porte, ma a Carmiano un gesto rischia di ‘rovinare’ la festa. Qualcuno ha ben pensato, infatti, di rubare il bue di polistirolo, alto circa 60 centimetri, dal presepe artistico allestito in piazza del Tempio. Impossibile non notare l’assenza, tra la Madonna, San Giuseppe e l’asino, ma prima di bussare alla porta delle Forze dell’Ordine, la locale Pro Loco ha deciso di lanciare un appello su Facebook per chiedere ai ladri (sempre che ad agire siano state più persone) di restituire il prezioso oggetto della natività, inaugurata lo scorso 7 dicembre.

«Siamo rammaricati» scrivono in un post i responsabili della Pro Loco Carmiano Magliano che hanno definito il gesto come inqualificabile. «Facciamo un appello – continuano – a chi ha fatto questa “bravata” di riportare nel presepe il bue. Se ciò non dovesse accadere, saremo costretti a fare denuncia ai Carabinieri. In zona ci sono le telecamere di videosorveglianza. Speriamo che sia stata solo e soltanto una bravata di pessimo gusto».

Proprio l’occhio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona potrebbe aver immortalato il volto degli autori del “colpo” al presepe.