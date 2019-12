Rubano il furgone dell’Emporio con i panettoni per i poveri, un appello per ritrovarlo

Con il furgoncino dell’Emporio della Solidarietà i volontari hanno macinato chilometri per raccogliere cibo e aiutare le famiglie in difficoltà e altrettanti ne avrebbero percorsi in questi giorni di festa per rendere il Natale di chi è solo o ha bisogno di aiuto meno triste. Tutto per il piacere di aiutare gli altri, in nome della solidarietà come la parola stampata a caratteri cubitali sulla fiancata.

Sarebbe stato così anche questa mattina se qualcuno non lo avesse rubato. Già, nonostante non passasse inosservato con i suoi disegni e scritte lo hanno portato via con il suo ‘carico’ di panettoni che sarebbero stati distribuiti, casa per casa, agli anziani o alle persone impossibilitate a raggiungere la sede dell’emporio, un vero e proprio ‘supermercato’ con tanto di insegne, scaffali e carrelli. Nato dall’intuizione di “una famiglia” di volontari della Comunità Emmanuel per dare la possibilità ai poveri di fare la spesa, gratis, scegliando tutto quello di cui hanno bisogno ha aiutato migliaia e migliaia di famiglie in questi anni.

Il furgone, un Peugeot Boxer bianco e rosso era parcheggiato in via Luigi Pappacoda, una traversa di via Taranto e non può passare inosservato. Per questo, sulla pagina facebook ufficiale è sato lanciato un appello per ‘ritrovarlo’.

Anche se il ladro o i ladri avranno capito di aver rubato il furgone di un’associazione di volontariato, la speranza è che lo restituiscano. Magari anche con tutti i panettoni destinati ai poveri. Sarebbe un modo per ‘ripagare’ il gesto spregevole e poco natalizio che hanno commesso.