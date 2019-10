Escono da casa e trovano la sorpresa, forate le ruote di tutte le auto in Via dei Pellai

Non sarà stata certamente una bella sorpresa quella che hanno trovato i residenti di Via dei Pellai a Tricase che, ogni mattina, escono da casa per prendere l’auto e andare al lavoro o a disbrigare le diverse incombenze della giornata.

Eh sì perché queste persone, nella mattinata di oggi, nel momento in cui si sono appropinquati verso i mezzi sono stati costretti a fare i conti con un grande, grandissimo imprevisto.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, per cause ancora da chiarire, ignoti hanno visto bene di forare le ruote di tutte le auto parcheggiate in zona. A farne le spese circa una decina di macchine, ad alcune delle quali sono stati tagliati tutti e quattro gli pneumatici.

Non appena avuto contezza della situazione i cittadini hanno allertato i militari dell’Arma dei Carabinieri che, una volta giunti sul posto hanno eseguito tutti i rilievi del caso per stabilire, innanzitutto, quale sia stato l’oggetto contundente con il quale si è operato.

Naturalmente i disagi per le vittime del gesto non sono stati di poco conto. Adesso spetterà agli uomini della “Benemerita” stabilire con esattezza le cause che hanno portato al fatto, capire, insomma, se si sia trattato di una bravata a opera di qualcuno che non sapeva come combattere la noia, o di altro.