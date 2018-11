Cerca di rubare una Smart, ma viene notato da un passante che chiama i carabinieri. Nei guai 21enne

Ha cercando di rubare una Smart, ma non lo ha fatto in maniera “discreta”. Qualcuno lo ha notato mentre armeggiava con fare sospetto vicino alla vettura e ha chiamato i Carabinieri. Quando gli uomini del Norm della Compagnia di Cararano si sono precipitati nel luogo indicato nella segnalazione lo hanno colto con le mani nel sacco (o quasi). Così, lo hanno arrestato in flagranza di reato. A finire nei guai con l’accusa di furto aggravato è il 21enne Salah Ghazy, volto già noto alle forze dell’ordine, anche per episodi simili.

I fatti

Gli uomini dell’Arma sono intervenuti in una stradina del centro storico di Casarano per verificare una segnalazione, giunta al 112. Un cittadino aveva notato il giovane che armeggiava in maniera sospetta nei pressi di un’autovettura. Il ragazzo, infatti, stava cercando di rubare una Smart, di proprietà di un pensionato del luogo.

Insomma, i Carabinieri hanno rintracciato il 21enne in una strada non molto lontana da quella dove si era consumato il tentativo di furto. Lo hanno bloccato e dichiarato in stato di arresto. Una volta concluse le formalità di rito è stato accompagnato presso il proprio domicilio su disposizione del Pubblico Ministero di turno.