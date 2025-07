Nell’abitazione scoppia un incendio e resta itrappolata, proprietaria salvata dai Vigili del Fuoco

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio scoppiato all’interno di una abitazione che si affaccia su via Nizza, si è concluso senza conseguenze. L’orologio aveva da poco segnato le 22.30 quando una squadra del comando provinciale di Lecce è intervenuta nel quartiere Leuca per un rogo divampato all’interno di un appartamento.

Quando i “caschi gialli” sono arrivati sul posto hanno dovuto agire in fretta. La proprietaria era rimasta intrappolata in casa, mentre le fiamme continavano ad avanzare. Riuscendo ad aprire una porta-finestra, i vigili del fuoco sono riusciti salvare la malcapitata, affidata alle cure del personale sanitario del 118, che l’ha accompagnata all’Ospedale Vito Fazzi per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Nel frattempo, le fiamme sono state spente e l’area bonificata per garantire la sicurezza dello stabile. Dai primi accertamenti, l’origine potrebbe essere riconducibile a un cortocircuito, ma sono state effettuate dei controlli più approfonditi per stabilire con certezza la dinamica dell’accaduto.