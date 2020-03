Cade in una cisterna e rimane intrappolato, i Vigili del Fuoco salvano un cane di piccola taglia

Sono di certo impegnati in questi giorni difficili nelle tante attività poste in essere a tutti i livelli che riguardano la vera e propria guerra che si sta combattendo contro il rischio di contagio da coronavirus, ma non hanno certo dimenticato tutto il resto. E alla prima chiamata rispondono subito: presenti!

Stiamo parlando dei Vigili del Fuoco che nel primo pomeriggio di oggi sono stati chiamati da una famiglia disperata perché il proprio cagnolino era caduto in una cisterna ed era rimasto intrappolato.

Così, poco dopo le ore 14.00, il personale operativo dei Caschi Rossi del Comando Provinciale di Lecce, distaccamento di Veglie, è intervenuto nel Comune di Cavallino, alle porte del capoluogo, a seguito di una richiesta per soccorrere un bellissimo meticcio di piccola taglia precipitato all’interno di una cisterna.

I Vigili del Fuoco si sono subito attivati per salvare il cane e per far ciò hanno allargato il foro nella cisterna da cui era caduto utilizzando un martello pneumatico, per consentire così l’accesso dell’operatore preposto al recupero.

Dopo il recupero l’animale, rinvenuto in buone condizioni, è stato riconsegnato nelle mani dei suoi proprietari, che lo hanno potuto riabbracciare con gioia e tirando un sospiro di sollievo per l’avventura finita nel migliore dei modi!