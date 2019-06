Intera famiglia risucchiata dal mare agitato: provvidenziale il salvataggio dei bagnini

Tanta paura per un vento che soffiava forte, tanto da risucchiare in mare aperto i bagnanti meno esperti e, a volte, meno prudenti. Nel pomeriggio di oggi a Casalabate, marina di Squinzano, un’intera famiglia – lui, lei e due figli – ha vissuto una vera odissea quando il vento li ha spinti tutti a circa un centinaio di metri dalla riva.

Il tutto è accaduto nei pressi “Lido Mosquito”, in una spiaggia libera. Una volta compreso di essere in seria difficoltà, l’intera famiglia ha chiesto aiuto a gran voce. Immediatamente il soccorso del vicino stabilimento balneare è entrato in azione, riuscendo, con qualche fatica, a mettere in salvo i quattro.

Tanto lo spavento una volta toccata la terra ferma, sopratutto per lo stato di salute di una delle figlie che aveva ingoiato parecchia acqua salata. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, ma la paura è stata tanta.

A differenza di quanto accaduto pochi giorni fa a un paio di chilometri più a sud, a Torre Chianca dove un uomo è deceduto proprio in mare, stavolta la macchina dei soccorsi è riuscita a muoversi per tempo.