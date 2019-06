Tragedia a Torre Chianca, muore davanti agli occhi dei bangnanti

La tragedia si è consumata su un tratto di spiaggia libera di Torre Chianca, quando da poco era passato mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un uomo di circa 60 anni è annegato nello specchio d’acqua che bagna la marina di Lecce, a pochi passi dal Lido Circeo. Nulla lasciava presagire quello che sarebbe accaduto.

L’uomo stava facendo il bagno, quando si è accasciato, forse per un malore che gli è stato fatale. Sono stati alcuni bagnanti a trascinarlo a riva. Una volta toccata la terraferma, un bagnino e un medico presenti in spiaggia hanno cercato di salvargli la vita, effettuando le manovre rianimatore, ma ogni tentativo è stato purtroppo inutile.

La macchina dei soccorsi, attivata dai presenti, non è bastata ad evitare il peggio. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il tratto, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul luogo, anche i carabinieri della compagnia di Lecce.

Le polemiche

Alza la voce il Presidente dell’Associazione Marina di Torre Chianca, Daniele Biasco. «Bisogna sempre aspettare una tragedia per attivare la postazione di Pronto Soccorso in una marina che è frequentata da salentini e turisti e che soffre già i problemi del parcheggio e della mancata pulizia delle spiagge. A pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini».