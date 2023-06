Porto Miggiano, turista cade dagli scogli. Salvato con un difficile intervento via mare

Se l’è vista davvero brutta il turista che nel pomeriggio di ieri, scivolando sugli scogli di Porto Miggiano è rimasto bloccato a causa delle fratture subite.

E’ stato molto difficoltoso l’intervento di salvataggio e recupero operato in sinergia fra Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e 118. Quando, chiamati dai bagnanti, gli operatori sanitari si sono accorti che era impossibile procedere al recupero dell’ uomo via terra, il personale del 118 ha richiesto l’intervento via mare delle unità della Guardia Costiera di Otranto che, sotto il coordinamento della Sala Operativa, si sono recate immediatamente in zona, dove pochi istanti dopo è giunto anche il personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, appositamente allertato per la necessaria e fondamentale assistenza dettata dalla zona particolarmente impervia.

Proprio grazie alla sinergia fra le forze operanti e la professionalità di tutti i soccorritori è stato possibile procedere in sicurezza all’evacuazione via mare dell’infortunato, consegnato nel vicino porticciolo di Porto Miggiano all’autoambulanza intervenuta sul posto. Da lì il trasporto in ospedale per le cure del caso.