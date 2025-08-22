La Guardia Costiera interviene per due imbarcazioni in difficoltà, salvati tre diportisti

La Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Gallipoli è intervenuta nelle scorse ore per due salvataggi in mare

Il primo allarme è scattato, quando due diportisti di settant’anni sono rimasti alla deriva al largo dell’isola di Sant’Andrea. A bordo del loro natante di circa 5 metri, un’improvvisa avaria li ha lasciati in balia delle onde. Grazie alla tempestiva segnalazione, la Sala Operativa i militari hanno immediatamente inviato un mezzo navale. L’equipaggio ha raggiunto i due diportisti, fornendo l’assistenza necessaria e scortandoli in sicurezza verso il porto di Gallipoli, concludendo l’operazione senza ulteriori complicazioni

La seconda emergenza si è verificata nelle acque antistanti Castrignano del Capo, un’imbarcazione a vela con un diportista sessantenne a bordo si è incagliata nei bassi fondali. Le condizioni meteo avverse avrebbero potuto aggravare la situazione, mettendo a rischio sia la persona che l’ambiente circostante. L’intervento della motovedetta SAR CP 886 è stato decisivo: l’unità è stata disincagliata con successo, prevenendo conseguenze più serie per la sicurezza della navigazione e per l’ecosistema marino, dimostrando l’efficacia delle procedure di salvataggio e tutela ambientale.