Rimane incastrato dietro la grata della finestra di un condominio: salvato un gatto a Gallipoli

Mattina movimentata in via Marinai d’Italia, a Gallipoli, per un gattino indifeso che da qualche giorno mancava da casa. Il povero micio, infatti, era rimasto incastrato dietro una grata, senza via di fuga. Sono state le Guardie zoofile neretine Agriambiente a salvare l’animale, insieme alla Polizia Locale e a tre mezzi dei Vigili del Fuoco.

Il bellissimo amico a quattro zampe era scappato di casa da un paio di giorni e non era più tornato. Era rimasto incastrato, infatti, tra gli infissi e una grata in ferro fissata al muro e l’intervento degli uomini in divisa è stato fondamentale. Per permettere al gatto di tornare libero è stato necessario rimuovere il vetro e la grata esterna, al primo piano di un condominio.

Dopo averlo salvato, gli uomini in divisa si sono subito mobilitati per rintracciare il proprietario. Dopo averlo dotato di microchip, il gatto è tornato dalla sua famiglia.