86enne si allontana da casa per andare a raccogliere funghi facendo perdere le proprie tracce, ritrovato dai Vigili del Fuoco

Salvatore Pasca è scomparso nella mattinata di ieri ma è stato rintracciato dai Caschi Rossi intorno alle 23.00 in una masseria abbandonata nella quale si è riparto per proteggersi dal maltempo.

Non è stata certo una giornata tranquilla quella che hanno trascorso i familiari di Salvatore Pasca, 86enne di Salse.

L’uomo, nella mattinata di ieri, è uscito da casa e, dopo aver lasciato la propria autovettura in “Località Scafazzi” per andare a raccogliere funghi, a causa di una probabile perdita dell’orientamento, il forte vento e la pioggia si è andato a riparare in una masseria abbandonata in “Località Bosco Giannelli” non dando più notizie di sé.

Allarmata dalla scomparsa dell’86enne la famiglia ha lanciato l’allarme facendodo così in modo che la macchina delle ricverche si attivasse prontamente.

A condurre le indagini il personale dei Vigili del Fuoco di Lecce che, operando dal P.C.A. (Posto di Comando Avanzato), un automezzo adibito a Sala Operativa mobile posizionato nella città di Copertino, nel punto in cui è stata ritrovata l’autovettura del sig. Pasca, ha coordinato le operazioni di ricerca.

Allo scopo è stato impiegato il personale T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), le unità Cinofile dei caschi Rossi, le unità Operative e i volontari della Protezione Civile intervenute in loco oltre il personale delle Forze dell’Ordine che ha dato il proprio contributo alle ricerche.

È stato, altresì, allertato un elicottero dei Vigili del Fuoco e il personale VV.F. SAPR (Sistemi A Pilotaggio Remoto).

Salvatore Pasca è stato ritrovato intorno alle ore 23.00, cosciente e lucido ma, a ogni modo, è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari per i controlli di rito.