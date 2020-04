Festeggiano il compleanno con amici e bimbi, ma alla festa si invita la Polizia. Sanzionate 7 persone

Non solo scuse al limite della credibilità pur di uscire da casa, ma anche aperitivi nel cortile del condominio. In tanti, proprio non ne vogliono sapere di rispettare i decreti per il contenimento del contagio da coronavirus e c’è anche chi, in barba ai provvedimenti, non rinuncia a organizzare feste.

Alcune sere fa, sul numero di emergenza 113 del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, diretto dal Vicequestore Monica Sammati, è giunta la segnalazione che in un appartamento di un comune limitrofo si stava svolgendo una festa alla presenza di adulti e bambini.

Non avendo altri elementi sul numero delle persone che partecipavano e sulla tipologia di festeggiamento e al fine di verificare la veridicità della segnalazione, gli agenti sono recati sul posto e in effetti hanno sorpreso 7 adulti e 4 bambini che, in una casa, erano tutti insieme a festeggiare un compleanno.

Gli agenti non hanno potuto far altro che sanzionare i trasgressori con una multa di 400 euro ciascuno.