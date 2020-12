Nonostante il divieto lascia il circolo aperto e accoglie i soci, scatta la sanzione per il presidente del club

Nell’ambito dell’attività di controllo sul corretto adempimento delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei giorni scorsi, gli agenti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Lecce, hanno proceduto al controllo di un circolo privato sito nel centro del capoluogo.

All’interno sono stati trovati e identificati 8 soci, di cui 4 seduti al tavolo da gioco, 2 in piedi nei pressi del tavolo ed altri 2 intenti a fumare in un atrio scoperto di pertinenza del locale.

La posizione del Presidente pro-tempore del club è stata attentamente esaminata e, al termine della verifica, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha contestato il mancato rispetto delle misure previste per contrastare e contenere il diffondersi del “virus covid-19”, in quanto non osservava non rispettava l’obbligo di sospensione delle attività all’interno di centri culturali, centri sociali e ricreativi.

Nei suoi confronti, pertanto, è stato redatto e notificato il verbale di illecito amministrativo con una sanzione di 400 euro e con diffida a sospendere immediatamente ogni attività.

La stessa violazione è stata altresì contestata nei confronti dei soci presenti, responsabili individualmente del mancato rispetto delle prescrizioni.