Sorpresi dentro un circolo ricreativo a giocare a carte, 400 euro di sanzione a testa per 5 gallipolini

Nel pomeriggio di oggi, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, diretti dal Vice Questore Monica Sammati, hanno svolto un controllo amministrativo finalizzato a contrastare gli assembramenti in città, per contenere il contagio da corona virus anche nella “fase 2” dell’emergenza sanitaria.

Durante il servizio, i poliziotti hanno fatto accesso all’interno di un circolo privato ricreativo nel centro della “Città Bella”, dove sono state sorprese 5 persone tutte del posto, di cui tre con precedenti penali, intente a fumare e giocare a carte.

Il locale, risultato peraltro completamente privo di finestre, era allestito con tavoli da gioco, biliardi e un angolo bar per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al titolare è stata contestata la chiusura provvisoria dell’attività di circolo ricreativo per la durata di 5 giorni.

Inoltre, lo stesso, verrà segnalato al Prefetto di Lecce per la valutazione dell’adozione della misura amministrativa accessoria della chiusura dell’attività fino a 30 giorni.

Sono in corso accertamenti per la verifica dei titoli per il gioco e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Tutte le persone presenti sono state sanzionate ai sensi della normativa anti-contagio per un importo di 400,00 euro ciascuna.