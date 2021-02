Stretta dei Carabinieri sugli assembramenti, a Porto Cesareo sanzionato il responsabile di una struttura ricettiva

Non solo controlli, quelli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati comuni, ma anche numerose verifiche per fare sì che adesso che il territorio è classificato come zona gialla, vengano rispettate tutte le regole emanate dal Governo al fine di contenere i contagi da coronavirus.

Ed è nel corso di questa attività che a Porto Cesareo, i militari della Stazione locale, sono stati costretti a intervenire presso una struttura ricettiva nella località rivierasca, in quanto erano stati segnalati assembramenti di persone.

Nel corso del controllo è stata accertata la presenza numerose persone che dal locale, risultato chiuso, erano intente a defluire verso la spiaggia.

Nei confronti del responsabile dell’esercizio è stata irrogata una sanzione amministrativa.