Un sasso contro la vetrina della storica libreria “Palmieri”, nei guai 29enne bengalese

Uno sfregio ai danni della cultura, perpetrato da una persona che forse per sopperire alla noia di questi giorni non aveva null’altro da fare che prendersela con un noto esercizio commerciale di Lecce.

Nel pomeriggio di ieri, paradossalmente qualche ora prima che il Presidente del Consiglio dei Ministri confermasse l’apertura da martedì 13 aprile delle librerie, M.P. cittadino bengalese di 29 anni ha lanciato un sasso contro la vetrina della “Palmieri”, in Via Trinchese a Lecce, in pieno centro, distruggendola, per poi fuggire senza rubare alcunché.

Ad accorgersi di quanto fosse avvenuto, Daniela Palmieri, che con la madre gestisce lo storico esercizio commerciale leccese, che ha immediatamente allertato la Polizia.

Poco dopo sul posto sono giunti gli agenti di “Viale Otranto”, che hanno recuperato la pietra e poi hanno compiuto tutti i rilievi del caso per avviare le indagini. trascorso poco tempo gli agenti hanno individuato l’autore nella persone, ripetiamo, del 29enne bengalese che oltre a danneggiare la vetrina della libreria ha riservato lo stesso trattamento a due autovetture, una Alfa Romeo 147, una Volkwagen Tiguan e le vetrine dei negozi Liu-Jo e Rifle.

Via facebook ai proprietari della storica libreria sono giunti numerosi messaggi di solidarietà.