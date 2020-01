30 migranti a largo di Leuca soccorsi all’alba, terzo sbarco in Salento nel 2020

Lo scorso 2 gennaio erano in 60 a Santa Maria di Leuca; solo due giorni dopo, il 5 gennaio in 33 sono stati tratti in salvo a San Cataldo; oggi, invece, altri 30 sono stati intercettati sempre a largo di Leuca.

Terzo sbarco di migranti nel 2020 in Salento, alle prime luci dell’alba di oggi, infatti, 30 persone di varia nazionalità, tra cui iraniani, iracheni, afghani, turchi, siriani e un ucraino, sono stati intercettati a bordo di un’imbarcazione nelle acque di Santa Maria di Leuca dai militari della Guardia di Finanza. A bordo del natante, posto poi sotto sequestro, erano presenti una donna, un minore accompagnato e due nuclei familiari.

Gli uomini delle Fiamme Gialle, dopo aver raggiunto la barca, l’hanno condotta sulla terraferma, dove, si era già attivata la macchina dei soccorsi a opera dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Dopo essere stati assistiti in loco, i migranti, fortunatamente tutti in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza.