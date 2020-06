C’è anche una bambina di 11 anni tra i 22 migranti “salvati” a Santa Cesarea. Ora scatta la quarantena

Intorno alle ore 21:00 di ieri sera, al largo di Santa Maria di Leuca, la navale della Guardia di Finanza ha avvistato un veliero battente bandiera Ucraina con 22 migranti a bordo. Dopo le operazioni di sbarco tutti i migranti sono stati accompagnati presso il Centro di primissima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto e iniziate le procedure di identificazione che sono terminate alle ore 4 di questa mattina a cura del personale del Commissariato di P.S. di Otranto e dell’ufficio Immigrazione della Questura.

Sono risultati essere: 9 iraniani, 10 iracheni e 1 del Turkestan tutti uomini adulti; una bambina iraniana di 11 anni non accompagnata. Lo scafista, un uomo georgiano di 38 anni, è stato tratto in arrestato dalla GdF. Sul posto è intervenuto anche il personale del Pool Antimmigrazione per l’attività di specifica competenza.

Nella mattinata i migranti saranno trasferiti presso la struttura “il venticello” di Santa Cesarea Terme ove permarranno in quarantena.